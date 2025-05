Cedole librarie, dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 saranno digitali. A comunicare la novità è l'assessorato alle politiche sociali e all'educazione che dice stop al cartaceo e introduce il sistema di cedole librarie digitalizzate per tutte le alunne e gli alunni iscritti alle scuole primarie del territorio comunale. Una misura che contribuisce all'implementazione della digitalizzazione dei servizi scolastici, con l’obiettivo di semplificare le procedure per le famiglie, per le scuole e per le librerie. «Con l’introduzione delle cedole librarie digitali – afferma l'assessore alle politiche sociali e all'educazione Rosanna Giliberto - Viterbo compie un passo avanti concreto verso un'amministrazione più snella, moderna e attenta all’ambiente. Questa innovazione semplifica il lavoro delle segreterie scolastiche, agevola le famiglie e riduce gli sprechi. Un intervento che unisce tecnologia, sostenibilità e attenzione ai bisogni reali della comunità scolastica». «La nuova procedura - aggiunge l'assessore alle politiche per l’innovazione tecnologica e digitale e ai servizi informatici Katia Scardozzi - rientra nel percorso di digitalizzazione avviato dall’amministrazione con l'obiettivo di migliorare l’efficienza della macchina amministrativa, snellire e semplificare l’accesso ai servizi da parte della cittadinanza e, contestualmente, puntare ad azioni sostenibili». «Si tratta di un importante passo avanti nella digitalizzazione dei servizi scolastici - aggiunge il consigliere comunale delegato alle politiche per l'innovazione tecnologica e digitale Simone Onofri - che migliora l’efficienza, riduce il consumo di carta e rende più semplice l’accesso ai materiali scolastici per tutte le famiglie. Un cambiamento concreto che va incontro alle esigenze delle famiglie e migliora l’efficienza della macchina amministrativa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA