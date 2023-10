CIVITAVECCHIA – Sono state le telecamere di Rai2 a riprendere, nelle scorse settimane, l’Aula natura del plesso Flavioni dell’IC Civitavecchia 2. La troupe ha fatto visita al giardino realizzato dal WWF per un servizio televisivo che andrà in onda sabato, 7 ottobre alle 10, nel format prodotto da Etra Lab S.r.l. “Italian green – Viaggio nell’Italia sostenibile”, un programma giunto alla terza stagione condotto da Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli.

Nella mattinata del 15 settembre, un gruppo di 27 alunni, preparati e coordinati dalla referente dell’Aula natura, la professoressa Alessandra Restante, con il supporto dei docenti Maria Rita Poscia, Emilia Preiato e Francesco Tescione, ha svolto sei tipi di attività laboratoriali nel giardino/Aula natura della scuola.

«Siamo al secondo anno di attività in questo contesto Aula natura – dichiara la professoressa Restante - le discipline coinvolte sono varie, tutte con la finalità di educare i giovani alunni ad uno sviluppo sostenibile, al rispetto della biodiversità, all’educazione civica ed ambientale. È questo uno dei punti di forza del nostro istituto. La serietà nell’eseguire i propri incarichi e l’entusiasmo manifestato dai ragazzi durante le riprese hanno fatto un’ottima impressione alla troupe che ha più volte lodato l’atteggiamento di cura e predisposizione dei ragazzi nei confronti dell’Aula natura».

Tanti sono stati gli apprezzamenti, dai tecnici/giornalisti, alla referente WWF nazionale Federica Valenti, a Riccardo Calvi responsabile per la Comunicazione Istituzionale di P&G in Italia al vicesindaco Manuel Magliani.

«L’aula natura rappresenta un’occasione di aggregazione sociale e formativa, il cui valore aggiunto è il senso di corresponsabilità civica e la partecipazione attiva alla sostenibilità ambientale – spiega la Dirigente dell’Istituto Francesca De Luca - ognuno diventa attore e responsabile dell’ambiente circostante che necessita quotidianamente del nostro contributo».

Italian Green è un programma che tratta temi relativi all’ambiente ed alla sostenibilità in chiave positiva, costruttiva e a tratti ludica. La sensibilità ormai universalmente diffusa sui temi legati all'ecologia e alla salvaguardia del patrimonio paesaggistico rendono questi argomenti di grande attualità, lanciando messaggi diretti soprattutto alle giovani generazioni per la salvaguardia del pianeta. Utilizzando linguaggi televisivi leggeri e propositivi, mette in evidenza azioni e modelli virtuosi in merito alla salvaguardia dell’ambiente e presenta alcune delle eccellenze del mondo produttivo italiano che, nei singoli settori, hanno intrapreso percorsi di sviluppo sostenibile. Va, infine, detto chela giornalista che ha intervistato i ragazzi è Noemi David, tra le più giovani conduttrici di Rai 2 nonché volto noto di Skuola.net.