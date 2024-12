LADISPOLI - Percorso creativo che fonde lettura, musica e arte, per gli alunni dell'istituto comprensivo della Ladispoli 1. Uno spazio speciale animato da un progetto che coniuga lettura e musica, un'iniziativa ideata per accrescere il piacere di leggere in un'atmosfera che stimola la concentrazione e l’emotività. Accompagnati da un sottofondo musicale, ogni studente ha potuto scegliere un libro dalla biblioteca di plesso, immergendosi nella lettura in un ambiente rilassante e suggestivo. In aggiunta a questa esperienza, le classi hanno approfittato dell'arrivo di Halloween per liberare la fantasia in un laboratorio grafico-pittorico. Ogni bambino ha dato forma alla propria creatività decorando una zucca, trasformando il laboratorio in un vivace atelier di arte e colori. Tra pennelli e tavolozze, gli alunni hanno sperimentato tecniche e stili personali, creando opere originali per festeggiare Halloween in modo unico. Queste attività, che intrecciano arte e lettura, sottolineano l'importanza dell'educazione creativa e del piacere della lettura per lo sviluppo dei giovani studenti. Grazie a queste iniziative, gli alunni del plesso Livatino hanno vissuto un'esperienza educativa completa, che nutre l’immaginazione e arricchisce il loro percorso formativo, trasformando la scuola in un luogo di apprendimento e scoperta a 360 gradi.

