CIVITA CASTELLANA - «Si dice che la scuola sia una palestra di vita. E credo si tratti di una considerazione veritiera. Aggiungo a questa riflessione che la scuola per me è una palestra di libertà, perché la conoscenza è ciò che alimenta la consapevolezza delle proprie libere scelte. E non c’è nulla di più prezioso». A dirlo, a tutti gli studenti civitonici, il sindaco Luca Giampieri nel messaggi di auguri a loro rivolto. «Per molti di voi, giovani di ogni età, inizia oggi un nuovo percorso scolastico, all’interno del quale imparerete miliardi di nozioni che vi serviranno per costruire il vostro futuro. Vi esorto perciò all’impegno e al sacrificio, perché solo così arriveranno i risultati. Ma cercate anche di viverli appieno questi anni, con entusiasmo, con curiosità, con occhi e mente aperti soprattutto alle sfide della modernità. Un’occasione irripetibile di crescita umana da cui mi auguro trarrete il meglio.

Un in bocca al lupo di cuore a voi, ragazzi, ai vostri insegnanti, a tutto il corpo docente e al personale scolastico», conclude Giampieri. Un messaggio a tutti gli studenti è giunto anche dall’assessore alla Pubblica istruzione, Simonetta Coletta.

«Un sincero augurio di buon lavoro agli studenti, ai docenti e a tutto il personale scolastico che oggi inizia una nuova entusiasmante avventura. Una sfida importante - aggiunge Coletta - che vi vedrà impegnati per tanti mesi, nei quali invito sia insegnanti che allievi a stimolare l’empatia e a trovare la giusta motivazione al fare, ognuno nei propri ruoli e con le proprie competenze.

Empatia e motivazione sono, infatti, due qualità imprescindibili, necessarie non solo a comprendere le esigenze di chi insegna e di chi apprende, in un clima sano di rispetto reciproco, ma anche ad andare oltre i singoli ostacoli quotidiani che incontrerete in questo lungo anno scolastico. Buon lavoro», conclude l’assessore.

©RIPRODUZIONE RISERVATA