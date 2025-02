L’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 continua a distinguersi per il suo impegno nella prevenzione e nel contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ribadendo il ruolo cruciale della scuola come presidio educativo e osservatorio privilegiato su queste problematiche.

Nella prestigiosa Sala Conferenze Stampa del Senato, la dirigente scolastica, Antonella Mancaniello, accompagnata dal professor Alessio Giannone, referente per il team anti-bullismo della scuola, ha rappresentato l’istituto in occasione della conferenza “Bullismo e Cyberbullismo: evoluzione e prevenzione”, un’importante iniziativa promossa e moderata dalla senatrice Giusy Versace.

L’evento ha visto la partecipazione di autorevoli figure istituzionali e di esperti del settore. Dopo i saluti iniziali della senatrice Lavinia Mennuni e del senatore Luca Pirondini, sono intervenuti i membri dell’Osservatorio bullismo e disagio giovanile, la testimonial Annalisa Minetti, la professoressa Cristina Costarelli, la dottoressa Rossana Giove, la dottoressa Isabella Corradini, il Generale Vincenzo Parrinello e Teresa Manes, madre di Andrea, il ragazzo la cui tragica storia ha ispirato il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. Nel corso della conferenza è stata ribadita l’importanza dell’istituzione scolastica nel monitorare e contrastare comportamenti di bullismo e cyberbullismo, fenomeni purtroppo sempre più diffusi tra i giovani. Il dibattito ha sottolineato la necessità di strategie efficaci di prevenzione, basate su educazione, sensibilizzazione e interventi mirati, affinché gli studenti possano sentiìrsi supportati e protetti all’interno della scuola. Durante l’incontro è stato inoltre presentato il progetto di peer education “Campioni di Vita”, promosso dall’associazione Accademia dei Campioni. «Partecipare a questa conferenza stampa al Senato è stato un momento di grande valore per la nostra scuola - ha detto la preside Mancaniello - Il bullismo e il cyberbullismo sono fenomeni che non possiamo più ignorare e che richiedono un impegno educativo costante. La scuola ha il dovere di essere non solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio sicuro in cui ogni studente possa sentirsi accolto e protetto. Crediamo fortemente che lo sport possa essere un alleato prezioso nella crescita dei ragazzi e nella promozione di una cultura del rispetto. Ringrazio tutti i relatori e le istituzioni per questa opportunità di confronto e crescita».

