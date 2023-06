Sono aperte le iscrizioni alle sezioni Primavera nella scuola dell’infanzia di San Pietro e nella scuola dell’infanzia di Tobia, Viterbo, un prezioso spazio socio-educativo che accoglie il bambino di età compresa tra i due e i tre anni. Lo rende noto la dirigente Anna Grazia Pieragostini. Il servizio fornisce situazioni ludiche, di stimolo e socializzazione per i piccoli utenti, in un contesto e con un ‘organizzazione delle scuole pensati per costruire un ambiente accogliente. Per consentire al bambino/a di essere protagonista attivo del proprio personale percorso conoscitivo, sono predisposte situazioni educative in cui l’intervento dell’adulto è quello di un “regista”, per evitare di orientare l’agire del bambino verso direzioni e schemi che non gli appartengono, dove può fare esperienza in modo diretto e autonomo, attingendo alle proprie risorse secondo un modello di apprendimento esperienziale. Inoltre, coerentemente con l’idea che la scuola debba offrire ai bambini le opportunità per la costruzione attiva dei propri apprendimenti attraverso il gioco simbolico e i laboratori, gli ambienti saranno flessibili e polifunzionali, in modo da risultare adatti a proporre attività specifiche in base all’età dei bambini e alle loro potenzialità, ma anche accoglienti e stimolanti. Il servizio delle sezioni Primavera sarà attivo nelle scuole a partire da settembre 2023, con l’avvio dell’anno educativo 2023/2024. La quota di iscrizione richiesta alle famiglie ammonta indicativamente a 220 euro, non comprensivi dei costi mensa, stabiliti dal Servizio di refezione scolastica del comune di Viterbo. Sarà possibile iscrivere i bambini entro il 31 luglio 2023.