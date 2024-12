TARQUINIA - Anche quest’anno, l’Istituto San Benedetto di Tarquinia partecipa a #IoLeggoPerchè, preziosa iniziativa promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per arricchire le biblioteche scolastiche e stimolare la passione per la lettura tra i giovani.

Con entusiasmo, la scuola accoglie questa occasione di promozione culturale che punta a rendere più accessibili e vari i libri a disposizione degli studenti.

Dona un libro e sostieni la biblioteca scolastica

Fino a sabato 17 novembre, chiunque lo desideri potrà recarsi alla libreria La Vita Nova, in via Giosuè Carducci a Tarquinia, e donare un libro all’Istituto San Benedetto.

Grazie alla collaborazione della libreria, tutti i volumi donati da genitori, amici e sostenitori della scuola saranno poi consegnati all’istituto.

A questi si aggiungeranno anche i libri offerti dagli editori stessi nell’ambito dell’iniziativa, rendendo la biblioteca scolastica ancora più ricca e interessante.

Un’opportunità per crescere insieme attraverso la lettura

Per l’Istituto San Benedetto, la partecipazione a #IoLeggoPerchè è un modo concreto per rafforzare la sua missione educativa, da sempre incentrata sulla diffusione della lettura come strumento di crescita e arricchimento personale.

Grazie a questa iniziativa, la scuola continua a sostenere il valore dei libri e della cultura, aprendo le porte a un futuro in cui la conoscenza diventa un ponte per la crescita dei ragazzi.

