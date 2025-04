VITORCHIANO - Procedono, come anticipato nel gennaio scorso, i lavori di costruzione della nuova scuola dell'infanzia, comprensiva del nido comunale, in località Pallone. L'edificio, distribuito al solo piano terra, potenzierà e migliorerà l'intera logistica scolastica del territorio con strutture e servizi al passo con i tempi. Dopo il termine delle principali opere di carattere strutturale proprio in gennaio, proseguono le altre di carattere edilizio per poi lasciare il posto all’impiantistica.

L'amministrazione comunale, anche per evitare inutili strumentalizzazioni e fornire un’informazione consapevole e completa, ricorda che la notizia del finanziamento era stata data nel consiglio comunale del 28 ottobre 2022 raccogliendo, in quella sede, anche le opinioni favorevoli dei consiglieri di minoranza. Il nuovo edificio sarà distribuito al solo piano terra. Le tamponature saranno principalmente ‘a secco’ e non in laterizio. Non sono avvenuti e non avverranno espropri né ci saranno impatti sul Piano di emergenza comunale. È altresì utile precisare che l’area individuata non rappresenta e non ha mai rappresentato un sito certificato per l’atterraggio di eli-soccorsi (semplici proposte su Vitorchiano esistono ma per altri siti). Nel medesimo contesto di via Gran Sasso, in particolare nella parte alta verso Via della Stazione, sarà anche realizzata una nuova area verde attrezzata, oggi non presente, mentre l'area di sgambatura per cani è già stata trasferita nella vicina di Via Monti della Maiella dove è stata anche già potenziata l'illuminazione notturna. Come verificato dai tecnici del Comune di Vitorchiano e della Provincia di Viterbo, saranno rispettati i requisiti e gli standard urbanistici di zona, nonché quelli medi dell’intero territorio di Vitorchiano in termini di verde pubblico e distanze da altri edifici e strade. L'iter amministrativo si era già positivamente concluso negli ultimi mesi del 2023 con la conferenza dei servizi, la ratifica delle determine di affidamento da parte dell'Ufficio tecnico comunale dopo la gara pubblica svolta dalla Centrale unica di committenza (CUC) della Provincia di Viterbo e l'approvazione della variante urbanistica da parte del consiglio comunale. Tutte le delibere consiliari hanno formalmente recepito i pareri positivi di Ministero dell'Istruzione, Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Asl Viterbo e Vigili del Fuoco. Proprio durante la seduta del consiglio comunale del 19 ottobre 2023 era stato ripercorso nel dettaglio l'intero iter che sta consentendo a Vitorchiano di avere una struttura scolastica nuova, moderna, sicura e costruita secondo le nuove linee guida ministeriali.

L'opera è stata finanziata anche in forza dei dati anagrafici e della popolazione scolastica nel Comune di Vitorchiano, a riprova della necessità di investire in tale ambito strategico e a conferma di un progetto peraltro già al centro dei programmi elettorali di tutte le componenti del consiglio, sia di maggioranza sia di minoranza. Il nuovo polo dell'infanzia è un'opera finanziata dall'Unione Europea tramite il PNRR per oltre 5 milioni di euro e non peserà in alcun modo sui cittadini (come dimostrano le delibere già approvate a corredo del bilancio di previsione 2025). La sua realizzazione permetterà di riconfigurare la logistica scolastica nel territorio comunale, sostenendo natalità e famiglie con servizi adeguati e creando un percorso formativo efficace e vicino alle reali esigenze delle famiglie fin dai primi anni di vita dei loro figli, grazie anche alla realizzazione di un asilo nido comunale, oggi non esistente. Un’infrastruttura dal grande impatto sociale che darà valore all’intero comprensorio. La presenza e vicinanza di servizi alle famiglie, come il nido comunale, migliorerà il quartiere, la sua fruibilità e vivibilità nonché il valore patrimoniale di tutti gli immobili presenti.

