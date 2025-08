VALENTANO – Dalla Regione 210mila euro per l’efficientamento della scuola dell’infanzia di Villa Fontane

Il comune informa che la Regione Lazio ha ufficialmente concesso un finanziamento di 210mila euro per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e adeguamento impiantistico presso la scuola dell’infanzia di Villa Fontane.

L’intervento, di rilevante impatto per la comunità locale, andrà a completare il primo stralcio già eseguito nel 2020, che aveva interessato l’impianto termico e la sostituzione degli infissi. Grazie a questo nuovo contributo sarà ora possibile procedere alla riqualificazione completa degli impianti elettrici, idrici e sanitari, con l’obiettivo di rendere il plesso scolastico più sicuro, eco-efficiente e conforme agli standard normativi vigenti.

Questo finanziamento si inserisce in un quadro di investimenti più ampio, che ha già visto il finanziamento del nuovo asilo nido comunale e, nella stessa area di Villa Fontane, prevede complessivamente l’impiego di oltre 800.000 euro di fondi pubblici entro la fine del 2026. «Siamo profondamente soddisfatti per questo ulteriore passo avanti – ha dichiarato il sindaco di Valentano Bigiotti–. Fin dall’inizio del nostro mandato, abbiamo posto particolare attenzione alla qualità degli ambienti scolastici. Ricordo che nel 2018 il primo intervento che promossi fu proprio nella scuola materna, dove i bagni erano privi di acqua calda: provvedemmo all’installazione di una caldaia per garantire almeno un servizio essenziale». «Da allora – ha aggiunto – abbiamo realizzato l’efficientamento dell’impianto termico, la sostituzione degli infissi, l’installazione di nuovi giochi per l’esterno, l’acquisto di arredi moderni per le aule e, più recentemente, abbiamo ottenuto il finanziamento per il nuovo asilo nido. Oggi arriva un ulteriore tassello con il rifacimento degli impianti, a cui si aggiungerà a breve la nuova mensa scolastica in costruzione». Gli interventi messi in campo concorrono alla realizzazione di una scuola 0-14 integrata, in grado di rispondere in modo concreto alle esigenze educative, formative e sociali del territorio. «Valentano sta costruendo un sistema scolastico moderno, sicuro, funzionale e all’avanguardia – ha concluso il sindaco –. Un investimento sul futuro, sulle famiglie e sull’educazione, che mette al centro i bambini e i ragazzi offrendo loro spazi adeguati e accoglienti per crescere e apprendere». L’amministrazione comunale esprime riconoscenza alla giunta regionale del Lazio e al Presidente Francesco Rocca per l’attenzione e il sostegno dimostrati. Con l’occasione, si rivolge un sentito ringraziamento al presidente Daniele Sabatini, e all’onorevole Giulio Zelli, per la vicinanza istituzionale costante e l’impegno concreto verso il territorio di Valentano».

