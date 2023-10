CIVITAVECCHIA – Importante riconoscimento per Maker Camp, presente con ben sei laboratori nell’ambito dell'offerta educativa con i videogiochi per la manifestazione Maker Faire Rome -The European Edition che si è svolta lo scorso weekend a Roma. Il team capitanato dal Ceo Marco Vigellini, infatti, ha ricevuto il Maker of Merit. «Per tre giorni intensi, dalle 10 alle 19, il nostro stand è stato un faro di innovazione, apprendimento e pura gioia – ha raccontato entusiasta Vigellini – simulatore di racing con Assetto Corsa o iRacing, la postazione di Super Mario Kart, dove il divertimento incontra la strategia, e poi quella di Splatoon, Brawlhalla, Minecraft e Roblox, dove i concetti di teamwork, creatività e programmazione prendono vita in un modo che solo i videogiochi possono offrire. Non sono solo giochi, ma piattaforme per una crescita globale. Un'educazione che va oltre la lavagna e il quaderno». Ed il Maker of Merit da Maker Faire Rome è stata una graditissima sorpresa.

«Quando ho ricevuto questo premio tra le mani, ho subito saputo che non era solo per me, ma per un team incredibile che ha reso tutto questo possibile – ha aggiunto – i veri eroi dietro le quinte sono quattro donne straordinarie: Chiara, Michela, Patrizia e mia moglie Raffaella. Senza il loro supporto incondizionato, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Un sincero grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questa impresa memorabile».