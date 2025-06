LADISPOLI - Un progetto iniziato a gennaio con la collaborazione di Roberta Mariani, Campionessa europea, Psicologa, Coach e Istruttrice dell’Associazione ASD Marina di Cerveteri - “Supfit”, che opera sul litorale da più di dieci anni: è “Vivere il mare”, il percorso formativo dedicato al Sup che si è svolto all’alberghiero grazie al coordinamento della professoressa Angela Di Sabatino. «È stato un percorso entusiasmante iniziato con una riflessione sulle emozioni e su se stessi, proseguito con la ricerca del proprio equilibrio e la conoscenza degli elementi di rischio connessi alle correnti marine, al vento e alle condizioni climatiche, per arrivare quindi agli incontri finali che si sono svolti naturalmente in acqua», ha raccontato la docente «Per i nostri allievi, troppo spesso immersi in una quotidianità digitale e frenetica, questa esperienza ha rappresentato un’occasione preziosa per rallentare, ascoltare se stessi e ritrovare un autentico equilibrio interiore. Il SUP sviluppa la coordinazione e la forza muscolare in modo armonico, ed è accessibile anche a chi non ha una preparazione atletica specifica. È inoltre uno sport inclusivo, che stimola la collaborazione e il rispetto reciproco, soprattutto quando praticato in gruppo. Ma il suo valore più profondo - ha concluso la professoressa Di Sabatino - risiede proprio nella sua relazione con l’ambiente: pagaiare sull’acqua insegna il rispetto per gli ecosistemi e le risorse naturali e crea un legame “emotivo” con il paesaggio. Il SUP è dunque molto più di una semplice attività sportiva: è uno strumento educativo capace di trasmettere valori fondamentali e irrinunciabili. Riproporremo questo Progetto certi di contribuire alla crescita e alla maturazione dei nostri studenti».

