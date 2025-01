CIVITAVECCHIA – È stato presentato ieri mattina a piazza Verdi il Master Universitario di II livello "Complex Transport: Logistics, Safety and Security Risk Management" dell’Università degli Studi della Tuscia organizzato con il Centro Alti Studi della Difesa. Il master offre alta formazione a laureati di secondo livello, qualificandoli per ruoli, in organizzazioni pubbliche e private, nonché studi di consulenza e legali. L’obiettivo è fornire, per gli specifici domini della logistica, metodi e strumenti teorici ed operativi necessari per operare all’interno di questo specifico settore con il fine di formare delle figure professionali che abbiano un elevato taglio specialistico fornendo loro competenze manageriali necessarie alla pianificazione e gestione dei processi core del settore dei trasporti. La presentazione è avvenuta nel corso di una mattinata di studio su “Logistica, intermodalità e infrastrutture verso la digitalizzazione e l’economia circolare”.

Presidente del Comitato Scientifico del Master è il professor Paolo Poletti il quale ha ricordato come il «master guardi alle esigenze della logistica moderna. Oggi- ha spiegato - mancano figure professionali e noi vogliamo formare questi professionisti. Civitavecchia ha una grande vocazione portuale, di hub logistico ed intermodalità e può giocare un ruolo chiave in questo settore».

Particolarmente soddisfatto il presidente del Consorzio Universitario Gabriella Sarracco per un primo importante passo verso quello che resta un obiettivo primario e per il quale si sta lavorando da circa tre anni: portare all'interno del Polo Universitario di Civitavecchia un corso di laurea in Ingegneria della logistica, dei trasporti e della sicurezza. È stata lei, infatti, dal palco a fare appello a tutte le realtà presenti in sala affinché si possa portare a breve a compimento questo lavoro, attivando un corso «che possa dare ai nostri giovani la possibilità, oltre che di formarsi in maniera specializzata - ha spiegato - di trovare lavoro fin dall'inizio. Qui è nato il primo corso di Economia circolare; e quando parliamo di logistica parliamo anche di Economia circolare».

Anche il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino ha partecipato alla giornata di studio, intervenendo nel panel "Transizione digitale, automazione, logistica Inversa ed economia circolare: strategie tecnologiche per il futuro sostenibile" ribadendo e sottolineando quanto, sempre di più, i porti siano strategici nel rilancio dell'economia italiana e un punto di riferimento per la transizione ecologica. «Il master presentato oggi, in tal senso - ha spiegato il presidente Musolino - rappresenta un'opportunità per i giovani di diventare dei professionisti nel campo non solo della logistica ma di avere delle competenze uniche nell'economia circolare garantendo una transizione non solo digitale ma anche sostenibile».

«Un evento di eccezionale valore accademico - ha poi concluso il sindaco Marco Piendibene - impreziosito da un parterre di ospiti di altissimo profilo, che conferma come Civitavecchia non sia più solo una città di provincia, ma si stia affermando come città capofila in settori strategici come quello dell’alta formazione e della logistica. Le tematiche affrontate, tra innovazione tecnologica, intermodalità e sostenibilità, rappresentano pilastri fondamentali per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Un confronto di grande spessore che apre nuove prospettive per il futuro di Civitavecchia».