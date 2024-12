CIVITAVECCHIA – Il liceo Musicale Galileo Galilei apre le porte alla città. Appuntamento martedì 16 gennaio con il concerto conclusivo del progetto "Donne&Musica". Si potrà visitare la mostra allestita dagli studenti del triennio musicale con gli approfondimenti storici e culturali relativi alle donne compositrici nella storia. A seguire alle 16.30 si terrà il concerto con in programma tantissimi brani di donne compositrici. Parteciperanno anche le scuole secondarie ad indirizzo musicale di Civitavecchia e Cerveteri. Giovedì 1 febbraio alle 15,30 sarà la volta del concerto degli studenti di pianoforte delle classi dei professori Belotti, Simionato e Turchi. Parallelamente si svolgeranno gli Open days per illustrare l'offerta formativa del Liceo Musicale e visitare l'istituto. Dopo l’appuntamento di questa mattina, porte aperte anche il 18 gennaio dalle 18 alle 19 ed il 20 gennaio dalle 10 alle 11. Dall’anno 2017-2018 esiste un'offerta formativa unica nel panorama scolastico: il liceo ad indirizzo musicale. Questo indirizzo, istituito a livello nazionale dal 2010, è presente in tutto il Lazio solo in una decina di Istituti Superiori e, quello del Galilei, copre perciò un territorio amplissimo. I suoi studenti infatti provengono fin da Fiumicino a sud e da Montalto di Castro a nord proprio per l'opportunità formativa unica che offre. Oltre ad una formazione liceale completa, un consistente numero di ore di indirizzo completano la preparazione per dare le più ampie possibilità di sbocchi lavorativi. In un contesto storico come l'attuale, di grandi cambiamenti specialmente per quanto riguarda le professioni, studiare musica è sicuramente una grande opportunità e, sicuramente offre delle competenze in più. La pratica musicale permette infatti l'acquisizione di competenze trasversali utili a quella flessibilità e resilienza che il lavoro del futuro richiederà. Tutto questo è ben spiegato nelle tantissime iniziative musicali e di orientamento che si sono tenute da mercoledì 22 novembre e termineranno entro la prima decade di febbraio.

Tutti gli eventi ed iniziative sono gratuite, ad ingresso libero fino alla concorrenza dei posti disponibili. Per qualsiasi informazione o per prenotarsi basta scrivere a: orientamento.cv@liceoscientificogalilei.edu.it oppure visitare la pagina web dell'istituto: www.liceoscientificogalilei.edu.it