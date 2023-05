CERVETERI - Si avviano a conclusione gli ecolaboratori, i progetti didattici di Scuolambiente. A presentare per primo i lavori realizzati dai ragazzi durante l’anno è stato l'istituto comprensivo Giovanni Cena. Il progetto “L'oasi di Torre Flavia patrimonio di tutti” si è articolato, nel corso dell’anno, nei diversi cicli scolastici: infanzia e primo ciclo primaria hanno lavorato con “C'era una volta Torre Flavia” e “la storia di Gaetano Il Gabbiano”; il secondo ciclo primaria e classi seconde di scuola secondaria si sono concentrati sul progetto “Adottiamo la Maremma di Campodimare”. I due percorsi del macro progetto su Torre Flavia sono stati sostenuti dalla Fondazione Cariciv e hanno avuto il patrocinio di Città Metropolitana e del Comune di Cerveteri. I bambini hanno messo in mostra i loro lavori e ogni ciclo scolastico ha ricevuto la targa premio "Scuola amica dell'ambiente". «Quest'anno abbiamo voluto realizzare queste targhe a significare la giusta valorizzazione dell'impegno dimostrato dagli studenti guidati sapientemente dai loro insegnanti», ha spiegato il presidente di Scuolambiente, Maria Beatrice Cantieri che ha voluto ringraziare anche l'insegnante Emilia Mameli, vicaria dell'istituto comprensivo Cena «per l’attenta e cortese accoglienza della proposta di Scuolambiente per l’organizzazione di questo evento e soprattutto la sua grande sensibilità. Ringrazio ancora Fiammetta nostra volontaria attiva, nonché insegnante storica dell'Istituto Cena artefice della realizzazione scenica della mostra e tutti gli studenti e i docenti che hanno lavorato con vero entusiasmo ai nostri progetti producendo una serie di lavori davvero interessanti».

