MONTEFIASCONE - Rifacimento delle scale esterne, messa in sicurezza delle rampe di accesso e installazione di nuove ringhiere. Sono terminati pochi giorni fa i lavori commissionati dalla Provincia di Viterbo di manutenzione straordinaria delle aree esterne dell’istituto superiore Carlo Alberto Dalla Chiesa a Montefiascone.

Nell’ambito del progetto di riqualificazione dei plessi scolastici della Tuscia, la Provincia di Viterbo ha deciso infatti di intervenire anche presso l’Iiis Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone dal momento che le aree esterne dell’istituto necessitavano di manutenzione.

Nello specifico, l’ente ha provveduto al rifacimento delle scale esterne in peperino - mentre prima dell’intervento erano di cemento -, al rifacimento delle rampe di accesso alla scuola con la messa in sicurezza dei discendenti e alla realizzazione di nuove ringhiere.

Non solo. I lavori si sono concentrati anche sull’ingresso pedonale della scuola: dove prima c’era solo cemento, ora c’è un accesso all’edificio fatto di peperino e aiuole in grado di dare un benvenuto più caloroso a studenti, insegnanti, personale scolastico e visitatori. In fase di chiusura dei lavori, la Provincia ha provveduto alla tinteggiatura delle facciate esterne dell’edificio.

«Doveroso rivolgere un grande ringraziamento a tutto il personale del settore edilizia scolastica della Provincia di Viterbo – ha commentato il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. L’intervento presso l’IISS Dalla Chiesa di Montefiascone è stato realizzato con un finanziamento del Pnrr, il che denota la grande capacità di questa amministrazione provinciale di reperire fondi da investire sul territorio della Tuscia. In particolare sulle scuole, che rappresentano la nostra risorsa più importante».

