LADISPOLI - Grande partecipazione per il convegno "Il coraggio ... di essere umani" dedicato al contrasto della violenza di genere e organizzato dall'istituto comprensivo Ladispoli 1 in collaborazione con il Lions Club Roma Augustus e il Comune di Ladispoli. Tra gli interventi quello dell'assessore all'Istruzione, Margherita Frappa, del comandante della stazione locale dei carabinieri, Umberto Polizzi, e dell'ispettore Fiorenzo Somma, responsabile del progetto "Scuole sicure" del commissariato di Ladispoli. Tutti hanno sottolineato il ruolo fondamentale dell'educazione nella prevenzione della violenza di genere e nella costruzione di una società più equa e consapevole. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per sensibilizzare studenti e docenti sul tema del rispetto e della prevenzione della violenza, evidenziando il ruolo cruciale della scuola nella formazione delle nuove generazioni. «Abbiamo vissuto un momento di grande valore educativo e sociale - ha commentato la dirigente scolastica Antonella Mancaniello - Parlare di violenza di genere significa non solo informare, ma soprattutto formare la coscienze, affinché i nostri studenti diventino adulti consapevoli e promotori di una cultura basata sul rispetto e sulla dignità di ogni individuo. La scuola deve essere un luogo di crescita non solo didattica, ma anche umana e civile». Con questa iniziativa, gli istituti I.C. Ladispoli 1 e I.C. Ilaria Alpi confermano il loro impegno nella promozione di valori fondamentali come l’uguaglianza, il rispetto e la lotta contro ogni forma di violenza, dimostrando ancora una volta il potere dell’educazione nel costruire una società migliore.

