CIVITAVECCHIA – Il regista Giuseppe Sciarra ormai noto per la sua battaglia contro il bullismo si recherà il 1 giugno all'istituto Guglielmo Marconi di Civitavecchia per proiettare il suo breve documentario sul bullismo, Ikos, davanti una decina di classi e alla presenza dei genitori di molti allievi. A seguire ci sarà un dibattito su un fenomeno sempre più in espansione che Sciarra vorrebbe contrastare con la sua opera che ricordiamo è stata anche selezionata per i David di Donatello e anche ha vinto svariati premi.

https://www.youtube.com/live/LVt8ZoepZN8?feature=share

In Ikos Giuseppe Sciarra ha denunciato attraverso la voce dell'attore Edoardo Purgatori, protagonista del corto la sua storia di adolescente bullizzato in un piccolo paese del sud negli anni 90. Sciarra veniva additato di essere gay all'età di soli 8 anni ed è stato minacciato e picchiato da molti suoi coetanei per questo motivo. Grazie alle insegnanti Tiziana Rollo e Maria Giulia Fabbri l'autore foggiano porterà per la prima volta in una scuola il suo dirompente lavoro con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi e la ragazze attraverso la sua storia, una vicenda purtroppo assai comune che in certi casi può finire male o con un lieto fine come nel caso di Sciarra.