CIVITAVECCHIA – Ancora problemi al liceo Guglielmotti che torna a chiedere in prestito aule allo Stendhal in attesa che Città metropolitana termini i lavori nell’edificio di via dell’immacolata 47.

Della situazione il consigliere metropolitano Giancarlo Frascarelli ha attenzionato proprio il delegato all’edilizia scolastica di Città metropolitana chiedendo di avere qualche notizia in merito allo stato dei lavori in vista del ritorno tra i banchi degli studenti dell’istituto superiore cittadino tra poco più di un mese.

«Il Guglielmotti - ha detto Frascarelli -ha passato momenti drammatici, a che punto siamo con i lavori?». Una domanda lecita soprattutto se si considera le problematiche vissute dalla scuola negli ultimi anni che spesso hanno portato anche a manifestazioni da parte degli studenti. In attesa di novità, però, l’istituto Stendhal ha autorizzato il Guglielmotti all’utilizzo di ben tre aule, una in più rispetto allo scorso anno scolastico, nella nuova ala dell’edificio.

Insomma anche quest’anno, a causa di lavori e problematiche legate all’edilizia scolastica che sembrano non avere fine, diversi studenti dell’istituto Guglielmotti saranno “dislocati” presso lo Stendhal che, certo, si trova di fronte ma si tratta pur sempre di un’altra scuola, senza considerare che secondo l’accordo per la cessione degli spazi il personale e i ragazzi non potranno accedere ad altri spazi se non quelli delle tre aule, dei corridoi e dei bagni antistanti.

Insomma la situazione non è delle migliori e Frascarelli invita Città metropolitana a battere un colpo.

