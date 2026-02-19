CIVITAVECCHIA – Domani mattina si terrà un incontro operativo per fare il punto sulla ricognizione degli spazi scolastici in corso negli istituti di Civitavecchia, finalizzata a individuare soluzioni concrete per la gestione dell’overbooking delle iscrizioni al IIS Padre Alberto Guglielmotti. All’incontro parteciperanno Città Metropolitana di Roma Capitale, presente con gli uffici tecnici e con il consigliere delegato Daniele Parrucci, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Danilo Vicca, il Dirigente scolastico dell'IIS Padre Alberto Guglielmotti Roberto Ciminelli e la Vicesindaca e Assessore all’Istruzione del Comune di Civitavecchia Stefania Tinti.

«L’obiettivo della riunione – spiegano da Palazzo del Pincio – è condividere lo stato di avanzamento della ricognizione, verificare i fabbisogni emersi e valutare, con il supporto tecnico e istituzionale dei soggetti competenti, le soluzioni più rapide e sostenibili per garantire il diritto allo studio e la qualità dell’offerta formativa, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza e funzionalità degli spazi».