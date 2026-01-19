CIVITAVECCHIA – «Essere fra i 64 Campus Formativi autorizzati in Italia ed essere fra i solo 5 del Lazio riempie di orgoglio e di responsabilità. Un finanziamento di 750mila euro ad una scuola di Civitavecchia, quella che ho l'onore di dirigere: IIS Stendal Calamatta».

Lo dice la dirigente scolastica dell’IIS Stendhal–Calamatta Giovannina Corvaia riferendosi al “Green Beauty Campus”, il progetto con cui l’istituto entra nel circuito dei campus formativi autorizzati a livello nazionale e sostenuto da un finanziamento da 750mila euro.

Grazie ai fondi si andrà a realizzare un Campus tecnologico-professionale di nuova generazione, ospitato presso l’indirizzo Biotecnologico del plesso Baccelli, pensato come polo formativo ad alta specializzazione nei settori della chimica, biologia cosmeceutica ed economia circolare.

Dal punto di vista del metodo, la scuola presenta il campus come un modello “aperto”, costruito su una rete di collaborazioni con soggetti della ricerca e dell’alta formazione. Tra i partner indicati figurano l’Università degli Studi della Tuscia, Enea e l’Its Pharma Academy Ntv di Roma. Un passaggio che mira a collegare più strettamente didattica, innovazione e territorio, in un settore in crescita e ad alta specializzazione.

