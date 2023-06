LADISPOLI - Da un lato il divertimento e di esplorare posti nuovi, dall'altra parte la voglia di continuare ad apprendere e arricchirre il proprio bagaglio culturale. Con questo spirito gli studenti dell'alberghiero di Ladispoli hanno visitato nei giorni scorsi Porto Santo Stefano. I ragazzi, come raccontato dalla scuola, hanno raggiunto il "capoluogo" dell'Argentario, percorrendo i vicoli e le strade più belle del centro storico, ma soprattutto lo splendido lungomare dei Navigatori fino al molo della Pilarella. Dopo una sosta imperdibile in piazza dei Rioni, il “salotto” di Porto Santo Stefano, gli studenti hanno visitato la chiesa parrocchiale, sorta sullo stesso sito di quella originaria distrutta dalle truppe tedesche in ritirata, il 7 giugno del 1944. «Una giornata straordinaria che ha consentito una profonda immersione nella storia, nella cultura e nelle bellezze naturalistiche dell’Argentario. – hanno commentato i docenti – Ma, per gli studenti dei Quinti, è stato anche un modo per salutare l’anno scolastico, mentre gli Esami di Stato si avvicinano».

