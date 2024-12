LADISPOLI - Gli studenti dell'alberghiero al teatro Ghione per il "Fu Mattia Pascal", la rappresentazione di uno dei più famosi romanzi di Luigi Pirandello. «Già lo scorso anno avevamo voluto cimentarci al Teatro Marconi con una delle opere più difficili di Pirandello, I Giganti della montagna – ha sottolineato la professoressa Baruzzi, docente di Letteratura e Storia – ma l’entusiasmo degli studenti ci ha spinto a ripetere l’esperienza stavolta con un testo più classico che studieremo tra poco svolgendo il programma di Letteratura». «Da sempre, nel nostro Istituto, puntiamo ad offrire una panoramica quanto più vasta possibile dei diversi autori e generi letterari».

«Siamo certi che, anche grazie all’evento di oggi, il teatro diventerà per gli allievi un luogo irrinunciabile in cui tornare spesso per imparare, per crescere e per riflettere sui temi più importanti della loro vita».

