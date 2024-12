FIUMICINO - «Voglio inviare ai ragazzi dell’istituto Porto Romano i miei complimenti per il prestigioso riconoscimento ricevuto al Museo dei Granatieri di Roma: la classe 3H si è infatti classificata al primo posto nella categoria junior, nel corso di una manifestazione che ha coinvolto più di mille studenti e 18 istituti del Lazio, con un lavoro sulla vita e il sacrificio del finanziere Antonio Zara, medaglia d’oro al valor militare, ucciso nell’attentato di Fiumicino del 1973. Uno straordinario traguardo che li porterà il 24 giugno a ricevere il premio direttamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il loro impegno sociale e civile». A dichiararlo Federica Poggio, assessore alla xultura del Comune di Fiumicino.

«Per agevolare questa bellissima ricorrenza - aggiugne l’assessore - come amministrazione, grazie al supporto dell’assessore ai trasporti Caroccia, ci siamo immediatamente attivati mettendo a disposizione dell’istituto un pullman».

«È il minimo potessimo fare per complimentarci con loro, – prosegue Poggio- con la dirigente Iannarelli e le professoresse Forgione che li hanno seguiti in questo splendido percorso».

«Ricordare il sacrificio dei nostri eroi, non dimenticare ciò che hanno fatto per tutti noi, è fondamentale affinché valori come libertà, democrazia, - conclude l’assessore - impegno civile possano continuare a essere un perno e fondamenta imprescindibili del nostro Paese».