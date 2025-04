TARQUINIA - Gli studenti del Liceo delle Scienze umane del San Benedetto alla scoperta del bridge. Si è concluso nei giorni scorsi il corso di bridge che, presso l’Istituto San Benedetto di Tarquinia ha coinvolto gli studenti di alcune classi del Liceo delle Scienze Umane. Ad avviare i ragazzi alle regole e ai segreti del gioco, sono stati gli istruttori federali Elisabetta Nardulli e Alessandro Piana, che con grande professionalità, competenza e pazienza hanno guidato gli studenti sin dalle nozioni base, riuscendo al termine delle 18 ore di corso a renderli in grado di giocare anche in contesti competitivi.

Il progetto si è posto l’obiettivo di avvicinare gli studenti al bridge, considerato un vero e proprio sport della mente, capace di stimolare abilità logiche, cognitive e sociali. “Il bridge – spiega la dirigente scolastica Maria Grazia Catone – richiede pianificazione, memoria, capacità di analisi e problem solving, oltre a sviluppare il lavoro di squadra e l’attitudine alla condivisione delle decisioni”. Gli obiettivi formativi perseguiti tramite il corso sono stati il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, lo sviluppo della socialità collaborativa, il rispetto delle regole e la condivisione di un contratto, oltre alla memorizzazione di un linguaggio specifico.

Il corso, reso possibile grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Gioco Bridge, ha fornito agli studenti materiale didattico specifico e ha incluso anche alunni con bisogni educativi speciali. Per questi ultimi, l’attività ha rappresentato un’opportunità di potenziamento delle capacità di calcolo, di attenzione, di concentrazione e di memoria, fattori che contribuiscono a facilitare l’integrazione con i compagni e a migliorare la loro esperienza scolastica. L’iniziativa, obbligatoria per i ragazzi coinvolti e valida come PCTO, è stata inserita nell’orario scolastico alla sesta ora, due volte a settimana e si conclusa con un torneo. Il materiale didattico è stato messo a disposizione dalla Federazione Italiana Gioco Bridge.

