CIVITAVECCHIA – Il Gar - Gruppo archeologico romano sezione Ulpia di Civitavecchia - ha consegnato nelle scorse settimane gli gli attestati di partecipazione agli studenti del Liceo Musicale “Galileo Galilei” che si sono esibiti il 15 giugno scorso presso la necropoli de La Scaglia per l’apertura straordinaria al pubblico in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia. Iniziativa finanziata dalla Fondazione Ca.Ri.Civ. Todis e fratelli Podda. «L'attestato hanno spiegato dal Gar - sarà parte del portfolio personale dei ragazzi e l'esperienza è considerata come Pcto (ex alternanza scuola -lavoro)». Con l’occasione è stata consegnata anche una targa al liceo per questi quattro anni di collaborazione. «Confermiamo il nostro impegno di educazione civica - hanno aggiunto dal Gar - soprattutto verso le giovani generazioni». Questi i ragazzi: Tommaso Filotrani, Francesco Giampieri, Claudio Radicetti, Ludovica Barbanera, Rebecca Dini Ciacci, Elisa Manzo, Aurora Mancin, Ecaterina Cadar, Federico Delogu, sotto la guida dei docenti Luca Ragusa, Giuseppe Molino, Maria Teresa Saraconi e Paola Furetta.

