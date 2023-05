BAGNOREGIO – Lo spazio educativo per la prima infanzia “Oasi dei piccoli di Bagnoregio” presenta, in collaborazione con la scrittrice e giornalista freelance Melissa Ceccon, nata e cresciuta in Brianza il magnifico evento: “Giacomino e l’incredibile viaggio a Microbilandia: drammatizzazione e narrazione breve”.

Nel 2019, Melissa Ceccon, scrive il primo libro per bambini, proprio “Giacomino e l’incredibile viaggio a Microbilandia con il quale ha il suo esordio, ispirato proprio nel paese Civita di Bagnoregio, durante la pandemia del Coronavirus negli anni 2019/2020, dove il protagonista, Giacomino, si troveraØ ad affrontare fantastiche avventure per recuperare la corona del Re Morbillus sulla quale un perfido Virux ha lasciato una brutta maledizione.

Il fantastico ponte di Civita di Bagnoregio, si trasformerà in uno scivolo, dove Giacomino e la sua amica di viaggio, Nuvoletta, si cimenteranno in tante avventure. La collaborazione tra l’Oasi dei piccoli di Bagnoregio e la giornalista Melissa Ceccon, autrice del libro, ha inizio, infatti, attraverso il suo canale social media, “@mamma_che_ ansia.”, seguita inizialmente da genitori di bambini frequentanti la nostra struttura educativa di prima infanzia proponendo una nuova esperienza visto il grande successo del grande evento di un altro libro” Tinto Pezza e l’Anello del Pescatore, dedicato alla storia di Bagnoregio con l’autrice e docente Sara Passi. Il progetto prevede la lettura semplificata, in questo caso della fascia 0-3 anni, del libro “Giacomino e I’incredibile viaggio a Microbilandia” attraverso la riproduzione di alcune sequenze della storia con l’utilizzo di immagini e una breve descrizione di ogni sequenza con la metodologia educativa dello strumento del Kamishibai e la successiva strutturazione di un’attività psicomotoria in grado di far interiorizzare la narrazione concentrandosi sul vissuto percepito e rappresentato. Ciò permette la strutturazione di un ambiente funzionale alla realizzazione della drammatizzazione della storia, che ha anche l’obiettivo di sviluppare competenze linguistiche, verbali e non verbali, e di migliorare e consolidare i tratti peculiari della relazione con il sé e l’altro. Alle 17 del 10 giugno 2023, presso l’auditorium “Taborra” di Bagnoregio, (Viale Alfonso e Giovanni Agosti, 41, Bagnoregio) verrà presentato il libro di Melissa Ceccon “Giacomino e I’incredibile viaggio a Microbilandia” e il progetto appunto “Giacomino e I’incredibile viaggio a Microbilandia: “Drammatizzazione e narrazione breve”. Quest’ultimo è stato ideato dalle figure professionali dello Spazio Educativo per la Prima Infanzia “Oasi dei Piccoli di Bagnoregio”, ovvero Jessica Zannini, Roberta Belli, Aurora Primi, per promuovere un’iniziativa che permetterà ai bambini di avvicinarsi alla drammatizzazione del racconto. I piccoli della fascia 0-3 anni, grazie alla lettura animata tramite il Kamishibai, strumento efficace per la comprensione di brani e racconti, sono riusciti a riprodurre la trama del racconto della giornalista. L’obiettivo è supportato da un’attività di tipo psicomotoria in cui i bambini dell’ “Oasi dei Piccoli di Bagnoregio”, guidati dalle figure professionali, hanno messo in pratica le sequenze della storia. L’attività di tipo psicomotorio è essenziale in quanto l’uso del movimento e del gioco consentono di guidare lo sviluppo corporeo e la conoscenza di sé, in più permette di instaurare una forte relazione con lo spazio e gli oggetti.