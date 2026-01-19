CIVITAVECCHIA – Mercoledì 21 gennaio 2026, alle 10, presso l’aula consiliare Renato Pucci, il comune di Civitavecchia, attraverso l’assessorato alle Politiche Sociali, promuove un incontro con gli studenti dedicato ai temi della pace, dei diritti umani e dell’impatto dei conflitti armati, con particolare attenzione alla Striscia di Gaza.

L’iniziativa, come spiegano da Palazzo del Pincio, trae spunto dalla lunga esperienza di don Nandino Capovilla in Palestina che ha ispirato anche il suo libro che racconta la realtà di Gaza attraverso le voci dei suoi abitanti, testimoni di un conflitto devastante. L’incontro offrirà agli studenti uno spazio di approfondimento e di riflessione sulla complessità del conflitto israelo-palestinese, valorizzando storie di speranza, di resilienza e di impegno civile.

All’incontro prenderanno parte il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, il vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, monsignor Gianrico Ruzza, e gli esponenti di Pax Christi Italia don Nandino Capovilla e Pio Castagna. I lavori saranno introdotti e moderati dall’assessora ai Servizi sociali Antonella Maucioni.

«Come istituzione – dichiara Piendibene – riteniamo fondamentale promuovere momenti di confronto e di riflessione con i giovani, affinché la cultura della pace e dei diritti umani diventi un riferimento concreto anche per le nuove generazioni».

«Questo incontro – aggiunge Maucioni – intende essere uno spazio di ascolto e di consapevolezza per gli studenti, aiutandoli a comprendere la complessità dei conflitti e a rafforzare i valori della solidarietà e della responsabilità collettiva».

