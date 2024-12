CIVITAVECCHIA – Sono iniziati oggi e proseguiranno fino a venerdì 31 maggio, tutti i giorni dalle 15.30 presso l’aula Magna del liceo Galileo Galilei, i saggi finali delle classi di Strumento, Canto e dei Laboratori di Musica d'Insieme del Liceo Musicale.

«Una grande kermesse che vedrà protagonisti gli studenti delle cinque classi musicali che, come ogni anno, si esibiranno come solisti - ha spiegato la professoressa Maria Teresa Saraconi, referente del Liceo Musicale - e nell’ambito di varie ensemble alla presenza di genitori, compagni e docenti. L’invito è quello di partecipare numerosi per apprezzare l'impegno, i progressi e l'alta qualità delle competenze raggiunte dai nostri studenti sotto la guida dei rispettivi docenti».

Il programma della rassegna prevede per domani i saggi di canto e chitarra dei professori Romeo e Molino, venerdì percussioni e clarinetto dei professori Amoroso e Saraconi.

Si riprende lunedì con violino, percussioni e tromba, dei professori Ragusa, Vela e Di Martino e con il laboratorio di Musica d’insieme 5AM dei professori Ragusa, Pagliarini, Di Martino e Carretti. Ancora martedì 28 maggio si prosegue con le classi di flauto e sassofono dei professori Lopriore e Quaresima e con il laboratorio Musica d’Insieme 2AM dei professori Furetta, Ferraioli, Molino e Trofanchouk. Mercoledì spazio a violoncello, contrabbasso e pianoforte con i professori Furetta, Bassan e Belotti e con il aboratorio Musica d’Insieme classe 4AM con i professori Bassan, Ciotoli, Ferraioli e Trofanchouk. Giovedì esibizione di canto con la professoressa Trofanchouk e laboratorio di musica d’insieme della classe 3AM con i professori Furetta, Purchiaroni, Perazzi e Trofanchouk. Si chiude venerdì 31 maggio con le esibizioni di canto, tuba ed euphonium e chiatarra coordinati dei professori Carretti, Perazzi e Refrigeri e con il laboratorio di musica di insieme della classe 1AM con i professori Bassan, Carretti, Perazzi e Refrigeri. L’ingresso è libero fino alla concorrenza dei posti disponibili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA