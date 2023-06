SANTA MARINELLA – Ultimo giorno di scuola con tante iniziative in tutti i plessi cittadini. Nelle scuole elementari, i dirigenti scolastici hanno organizzato dei mercatini, in cui sono stati messi in mostra, negli stand collocati nel giardino della scuola Centro, molteplici lavori di bigiotteria, bricolage e opere fatte con materiale riciclato, dai ragazzi delle classi dalla scuola materna alla quinta elementare. Tantissimi avventori, che attraverso donazioni, si sono aggiudicate queste vere e proprie opere d’arte se si considera che sono state fatte da bambini dal tre ai dieci anni. Coordinatrici dell’evento, la maestra Piera. “L’istituto comprensivo di piazzale della Gioventù – dice l’insegnante - si apre al territorio, grazie ai vari mercatini organizzati nei plessi scolastici. La serie di eventi si sono aperti ieri sera al palazzetto dello sport con la scuola media, oggi invece ci sono tutte le altre scuole e, a vedere dalla foltissima presenza di genitori e cittadini, sembra che stia riscontrando un grande successo. Questo è il giorno in cui si chiude un anno di progetti di insegnamento sui materiali riciclati, di lavoro sull’ambiente, perchè il progetto dell’istituto è proprio quello dell’ecosostenibilità, sullo stesso tema abbiamo fatto la sfilata di Carnevale recuperando materiali riciclati con cui ci abbiamo fatto costumi, maschere e tutto il resto. Anche oggi, in questo mercatino, ci sono lavori fatti con materiali di riuso il che ci porta a dire che il lavoro fatto in questo anno scolastico è volto a proteggere e tutelare l’ambiente. Abbiamo iniziato da anni un percorso per sensibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente, dove abbiamo insegnato loro a fare la raccolta differenziata, a riciclare il materiale già usato e questo per raggiungere l’obiettivo che anche l’adulto deve imparare ad essere sensibile al rispetto dell’ambiente. Ringraziamo la dirigente Velia Ceccarelli che promuove tutte le iniziative sul territorio, il sindaco Tidei che è sempre presente ed ha fatto molto per i nostri istituti scolastici e tutti i componenti della scuola, a partire dai collaboratori scolastici, la segreteria, tutti i docenti, perché senza collaborazione non si fa nulla”. I proventi derivanti dalle offerte verranno utilizzati per l’acquisto di materiale didattico”. Ma anche al Liceo Scientifico è tempo di fare bilanci. “Oggi ho versato fiumi di lacrime – dice il professor Alessio De Luca - sono rientrato nelle classi delle due quinte che ho accompagnato in questi lunghi mesi, mi sono seduto alla cattedra e poi in un banco in fondo e ho provato un senso di nostalgia e tristezza che non avevo mai avuto. Questi ragazzi sono davvero unici, hanno realizzato dei video con tutti i ricordi di cinque anni trascorsi qui, i momenti belli e quelli più tristi. Mi mancheranno i loro sorrisi, le domande, gli sfottò sul calcio, le battute e tutto quello che abbiamo vissuto in questi mesi insieme. Ma come ho detto loro, vedo la scuola come un viaggio, magari in treno, in cui ad ogni fermata salgono persone nuove e ne scendono altre. Io ho avuto la fortuna di prendere due biglietti, uno per il 4ºGL l’anno scorso, e uno per il 5ºGS quest’anno. Si ha la possibilità di conoscere, esplorare, stupirsi e imparare, tutti noi impariamo, noi da loro e loro da noi. Il viaggio oggi è finito per alcuni, siamo al capolinea, scendono tutti e le strade si dividono, c’è un bagaglio più o meno pesante da portare con sé, c’è la curiosità, la paura di ciò che sarà, ma anche la consapevolezza di poter contare sempre su qualcuno e la speranza un giorno di potersi rivedere”.