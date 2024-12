CIVITAVECCHIA – Il Liceo Guglielmotti è uno dei 921 Istituti accreditati in Italia e ha ricevuto pochi giorni fa la targa che ne celebra l’accreditamento Erasmus+ 2021-2027. L’agenzia Erasmus+ Indire ha consegnato questo ambizioso riconoscimento al Liceo cittadino.

Il Preside, professor Roberto Ciminelli, si è congratulato con la professoressa Ceccarelli, coordinatrice del progetto e con le docenti del Team Carla Scarascia, Cristina Lepre, Stefania Bolzicco e Valentina De Vietro per il risultato raggiunto dopo un enorme lavoro di predisposizione del progetto “The future is your challenge”. L’accreditamento Erasmus+ è la porta di accesso a progetti di mobilità internazionale finanziati nell’ottica di una strategia a lungo termine a sostegno della mobilità degli alunni per migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. Il progetto rafforza quindi l’orientamento europeo del Liceo Guglielmotti, promuovendo i valori dell’inclusione e della diversità, della tolleranza e della partecipazione democratica, valorizzando allo stesso tempo la conoscenza del patrimonio comune e della diversità europei, senza dimenticare il miglioramento nell’apprendimento delle lingue. In quest’ottica, le docenti e gli alunni si stanno preparando a prendere parte alla mobilità in Ungheria, alla fine del mese di febbraio.

La mobilità, al Liceo Guglielmotti, è diventata una possibilità realistica per tutti gli alunni che proietta la scuola attraverso una dimensione sempre più europea