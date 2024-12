CIVITAVECCHIA – Fervono i preparativi per gli studenti dello Stendhal. Dall’11 al 17 febbraio otto studenti, accompagnati dalla professoressa Patrizia Bedini e dal professor Silvano Mignanti, partiranno alla volta della Turchia, precisamente a Istanbul. Questa destinazione è la prima mobilità del partenariato Erasmus CO -VET Sustainable Cooperation for Goals at VET School, che vede coinvolte la Grecia (Atene) l’Italia (Civitavecchia), la Francia (le Havre) e la Turchia (Istanbul). Il progetto prevede il finanziamento per tutte le mobilità, pertanto, i ragazzi partiranno a costo zero. I temi del progetto riguardano la promozione di un’agricoltura sostenibile, del consumo sostenibile, della pace, della tolleranza, del rispetto e della parità di genere. Per ciascuna mobilità, la referente del progetto Erasmus dell’Istituto Stendhal, professoressa Claudia Iacoponi, coadiuvata da una commissione interna, ha selezionato un numero di otto studenti in base alle loro manifestazioni di interesse. L’Istituto Stendhal ha una lunga storia nella partecipazione ai progetti Erasmus e, finalmente, dopo l’emergenza Covid, si riparte pieni di entusiasmo con questa nuova esperienza che terminerà nel 2025. Inoltre, la Dirigente Scolastica professoressa Maria Federici e la professoressa Iacoponi, stanno presentando un nuovo accreditamento che permetterà di ricevere fondi per nuovi progetti Erasmus per i prossimi 5 anni.