CERVETERI - Al via il nuovo anno scolastico per gli adulti che intendono perseguire il diploma di maturità.

Hanno riaperto infatti questo pomeriggio, le aule delle lezioni dei percorsi d’istruzione agli adulti presso l"istituto Enrico Mattei dí Cerveteri.

«L’elevato numero delle adesioni già confermate per l'anno scolastico 2024/2025 - spiegano dalla scuola - ci dimostra che viene dimostrato il trend che vede sempre maggior diffusa la consapevolezza sul fatto che non è mai troppo tardi per mettersi in gioco, credere in se stessi e raggiungere i propri obiettivi. Le iscrizioni saranno aperte fino al 15 ottobre».

