CIVITAVECCHIA – “Educare al rispetto: scuola, famiglia e società contro la violenza di genere”. È il tema del convegno in programma per giovedì alle 10,30 al polo di piazza Verdi, organizzata dal Consorzio Università per Civitavecchia e dedicato soprattutto agli studenti. «L’Unitus è stata all’avanguardia, aprendo il primo centro antiviolenza in tutto il Lazio - ha ricordato il presidente del Consorzio Gabriella Sarracco - anche alla luce degli ultimi avvenimenti, è importante accendere i riflettori su questo tema, andando oltre la giornata del 25 novembre. E saranno gli studenti universitari a partecipare attivamente al convegno: gli avvenimenti liceo Giulio Cesare confermano che sono proprio loro ad avere bisogno di un grande aiuto. Bisogna pensare ad iniziative che possano produrre effetti positivi». Lo ha confermato anche il professor Enrico Maria Mosconi, che a piazza Verdi gestisce e coordina le attività. «È fondamentale coinvolgere sempre più i giovani, affinché maturino una consapevolezza sociale più profonda - ha sottolineato - inoltre il nostro polo abbraccia anche diverse culture, portando un importante messaggio di inclusività». Relatori del convegno saranno il procuratore capo Alberto Liguori, la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan, l’avvocato Paolo Pirani, la presidente del Comitato Unico di Garanzia Unitus Sonia Melchiorre e Juri Taborri, Pari Opportunità e relazioni interculturali Unitus. Modera il criminologo, scrittore e medico legale Gino Saladini.

