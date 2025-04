CIVITAVECCHIA – Dopo la vittoria dell’edizione 2020 e quella dello scorso anno il Liceo Galilei si ripete. Gli studenti Edoardo De Benedictis e Dario Pranzetti della classe 5 C Scientifico si aggiudicano la prestigiosa vittoria dell’edizione di Conoscere la borsa 2024. Il progetto di educazione finanziaria promosso dalla Acri, Associazione Casse di Risparmio Italiane, vede la partecipazione di studenti di tutta Italia supportati dalle Fondazioni delle rispettive città.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia ha fortemente sostenuto lo sviluppo del progetto promuovendo incontri introduttivi di educazione finanziaria tenuti dal tutor esterno ingegner Andrea Bargiacchi. Questa è infatti una delle punte di diamante delle numerose proposte Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) che gli studenti scelgono durante l’anno scolastico.

Il progetto Conoscere la borsa ha sviluppato negli anni un gradimento sempre più ampio perché collega un aspetto più “ludico”, la competizione in cui gli studenti con un portafoglio iniziale virtuale si immergono nel mondo delle transazioni finanziarie e seguono il mercato borsistico, con un impegno più “tecnico” in cui i più interessati si impegnano a capire i meccanismi che regolano i mercati azionari.

All’annuncio della vittoria della squadra Burj al arab di De Benedictis e Pranzetti, primi tra le scuole di Civitavecchia e quinti in tutta Italia, è seguito nell’aula magna della scuola un incontro di feedback molto partecipato da parte di tutti i concorrenti che provengono dai tre indirizzi del Galilei, Scientifico, Linguistico e Musicale. È stato richiesto, al termine dell’incontro, per il prossimo anno scolastico, un ciclo di lezioni introduttive di Educazione Finanziaria per inquadrare i vari argomenti in uno spettro più ampio anche per l’orientamento universitario.

Grande soddisfazione per la vittoria da parte della dirigente professoressa Loredana Saetta e della referente Pcto professoressa Annamaria Pucacco che ha partecipato insieme agli studenti alla premiazione che si è svolta a Volterra, organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio della cittadina toscana dal primo al tre aprile. Il meeting ha registrato interventi di eccezione. Sui temi del risparmio al servizio dell’ambiente e della sostenibilità ambientale si sono confrontati fra gli altri il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni e il famoso climatologo Luca Mercalli. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi tra loro e di porre domande e hanno avuto momenti importanti di socializzazione. Soddisfatti gli alunni del Galilei che hanno già le idee molto chiare sul loro futuro, anche grazie alla partecipazione a questo progetto.