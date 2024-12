Questa mattina presso la Vam si è svolta la sessione di laurea degli studenti di infermieristica dell'Università "La Sapienza" di Roma della sede distaccata di Viterbo.

Il movimento infermieristico 2.0 esprime orgoglio e congratulazioni ai nuovi laureati in infermieristica che, «nonostante la scarsa valorizzazione della professione, hanno dimostrato coraggio nel perseguire i propri sogni e rispondere alla crescente carenza di personale nel settore sanitario incarnando la risposta concreta che ci si aspetta in tempi difficili come questi. Sono loro che stanno alimentando il cambiamento e stanno dimostrando al mondo che essere un infermiere non è ,come dicono molti, una "missione", ma una vera e propria professione. Questa nuova generazione di infermieri rappresenta la speranza per un futuro migliore nella sanità. Sono loro che saranno il cuore pulsante del sistema sanitario, e sono loro che saranno lì per curarci e proteggerci durante i momenti di bisogno». «Ai nuovi laureati in infermieristica - prosegue la nota del movimento - auguriamo il meglio nel loro percorso professionale. Possano trovare gratificazione e realizzazione personale in questa professione che richiede tanto impegno e dedizione. Siamo certi che, con il loro coraggio e la loro passione, faranno una differenza significativa nella vita delle persone che incontreranno lungo il cammino».