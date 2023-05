RONCIGLIONE – Grande successo per la giornata conclusiva di premiazione del progetto didattico “Rifiutour” ideato e promosso dal comune di Ronciglione e Gesenu ha coinvolto, negli scorsi mesi, moltissimi alunni delle scuole di ogni ordine e grado del territorio.

La giornata si è svolta giovedì, presso la palestra della scuola primaria di Ronciglione alla presenza dell’assessora Maria Laura Ianicali e dei dirigenti e insegnanti delle scuole del territorio. Ma qual è lo scopo del progetto? “Rifiutour” ha voluto rispondere in maniera esaustiva e chiara alla domanda: “Dove vanno a finire i rifiuti che produciamo ogni giorno” ed è stato pensato come un vero e proprio viaggio alla scoperta del riciclo che negli scorsi mesi ha accompagnato virtualmente alunni ed insegnanti in visita all’interno degli impianti di recupero. In questo modo i partecipanti hanno avuto la possibilità di vedere con i propri occhi tutta la filiera del riciclo e constatare l’importanza di una corretta raccolta differenziata: un’esperienza unica e stimolante per imparare a riconoscere le varie tipologie di materiali, comprendere quanti ne produciamo ogni giorno e scoprire come si trasformano in nuova materia. Un incontro che si è svolto a distanza dando ad allievi e insegnanti la possibilità di restare comodamente in classe e di collegarsi ad un incontro on-line dove, grazie all’utilizzo della realtà virtuale, e che ha permesso agli studenti di immergersi in un tour guidato a 360° all’interno dell’impianto. Al termine del tour, per reinterpretare in chiave creativa le nozioni apprese, gli studenti che lo desideravano hanno avuto la possibilità di realizzare un elaborato di riciclo creativo, dando spazio alla fantasia, per raccontare le riflessioni suscitate dall’esperienza e mostrare come vengono trasformati i propri rifiuti nel quotidiano. Nel corso della mattinata gli elaborati creativi sono stati premiati con un compenso in denaro destinato agli istituti scolastici partecipanti.