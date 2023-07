SANTA MARINELLA – Grazie ai fondi del Pnnr finanziati dall’Unione Europea, sarà possibile ristrutturare la Scuola Elementare Centro e la Scuola Pirgus. L’amministrazione comunale, infatti, ha ottenuto un finanziamento di oltre un milione e mezzo di euro, per restaurare due plessi scolastici molto importanti, l’elementare Centro e la materna Pirgus, due progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. E’ aperta infatti una indagine di mercato per la selezione di OOEE da invitare a successiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara. Dopo essere stato approvato il progetto definitivo delle opere, è stata firmata una determina dirigenziale con la quale è stata indetta una manifestazione di interesse al fine di individuare gli operatori economici da invitare successivamente a presentare offerte per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di ristrutturazione della scuola primaria Centro e Pirgus.

Il tempo per la progettazione esecutiva è di 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data della comunicazione dell’aggiudicazione. Nel caso di una impresa non qualificata per la progettazione, è necessario che l’operatore economico indichi in fase di gara i nominativi dei professionisti che svolgeranno il ruolo di progettista e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Tali soggetti devono dimostrare di avere eseguito negli ultimi 10 anni antecedenti la data della lettera di invito, servizi di ingegneria e architettura. La stazione appaltante procederà ad individuare ditte da invitare alla successiva procedura negoziata, qualora dovesse emergere un interesse transfrontaliero in relazione all’appalto. Gli operatori economici verranno selezionati sulla base ai seguenti criteri di selezione, territorialità delle imprese, esecuzione di lavori in edifici scolastici, maggiore importo dei lavori eseguiti in edifici scolastici. L’appalto verrà aggiudicato mediante valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del tempo per l’esecuzione dei lavori come fattore qualitativo dell’appalto, l’offerta economica in termini di ribasso percentuale sulla base di gara.

©RIPRODUZIONE RISERVATA