«Il mio percorso come segretario generale della Cisl Scuola di Viterbo termina qui». A dirlo è Aldo Bellocchio che spiega di aver rassegnato le dimissioni lo scorso 2 aprile, «rinunciando al mio incarico per non dare spazio a illazioni o contrasti dopo la mozione di sfiducia che ha ricevuto la mia segreteria. L’esperienza vissuta - dice Bellocchio - è stata positiva ed approfitto di questo spazio per esprimere, con serenità, il mio ringraziamento alle persone che hanno collaborato con me e a quanti hanno creduto nel nostro progetto. È stato un periodo di lavoro intenso ma ancor più un momento di crescita umana e professionale. Con i miei collaboratori - prosegue - abbiamo lavorato per la formazione di un sindacato proattivo, come lo definisce la nostra segretaria nazionale, nuovo, con più collegamenti tra le strutture, un sindacato moderno che fa rete e sistema, un sindacato, la Cisl Scuola, “In prima persona al plurale” per costruire il Ben…Essere della scuola. Lasciamo una struttura in salute, abbiamo migliorato le risorse economiche e aumentato le iscrizioni che, dati alla mano, hanno visto una significativa crescita in tutto il 2023 e un grande aumento da gennaio 2024, crescita che non si verificava dal 2020. Il meraviglioso staff della Cisl Scuola di Viterbo è stato sempre a disposizione degli iscritti in tutte le fasi delle attività sindacali con professionalità e competenza e di questo sono orgoglioso. Ci conforta sapere che molti iscritti hanno apprezzato il lavoro svolto e ci hanno dimostrato stima e fiducia dando senso al nostro operare. Ci rammarica che per qualcuno quanto fatto non è stato abbastanza ma si sa “Ogni cambiamento ha bisogno di tempo e spazio” e noi evidentemente non lo abbiamo avuto a sufficienza. Porterò con me ricordi bellissimi - afferma Bellocchio -.

Ringrazio tutti ma in modo particolare la Segretaria Generale della Cisl Scuola Ivana Barbacci che mi è stata sempre vicina e mi ha permesso di fare una bellissima esperienza sia a livello regionale che nazionale. Aggiungo ai ringraziamenti anche la segretaria generale Cisl Scuola Lazio, Mariella Vitaliano, e la segretaria dell’Ust di Viterbo Elisa Durantini, persone squisite con le quali mi sono sempre rapportato e consultato in un clima di stima e di partecipazione. Rimarrò nei quadri generali della Cisl Scuola e continuerò a sostenere i valori della nostra grande organizzazione perché non bisogna mai personalizzare, le persone passano, ma le strutture e i valori che rappresentano rimangono. A tale proposito colgo l’occasione per sostenere la Cisl Scuola il 7 maggio alle elezioni del rinnovo del Consiglio superiore della Pubblica istruzione, è questo un appuntamento che non dobbiamo assolutamente trascurare. Sosteneteci per dare un importante contributo ai processi di innovazione della scuola. Auguro buon lavoro ai nuovi responsabili della Cisl Scuola di Viterbo, sono certo che sapranno affrontare al meglio l’intenso periodo di impegni sindacali in programma già a partire dalle prossime settimane. Personalmente - conclude Bellocchio - sono molto felice di aver fatto questa esperienza, perché ogni volta che impariamo cose nuove, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo e tutto questo lo riporterò in classe ai miei prossimi alunni. Viva la Cisl, viva la Cisl Scuola».

