CIVITAVECCHIA – Cinque giornate all'insegna dello sport, dell'inclusione e della socializzazione per le classi ad indirizzo sportivo dell'IIS Marconi di Civitavecchia. Nella splendida cornice della Costa degli Dei in Calabria, 900 studenti provenienti da Istituti superiori di tutta Italia si sono confrontati in varie discipline

sui campi : hockey su prato, beach volley, padel, tennis, ping pong;

in pineta: orienteering, tiro con l'arco, tiro a segno, bike;

in acqua: vela, sup., canoa, diving, nuoto, apnea.

I ragazzi, guidati da istruttori federali dei vari sport e supervisionati dai professori, sono stati ospiti del Villaggio Falkensteiner nei pressi di Pizzo calabro, che ha messo a disposizione tutte le strutture sportive idonee alle gare.

Ricco medagliere per i ragazzi del Marconi che hanno calcato il podio in tutti gli sport. “Un doveroso ringraziamento – commentano dall’Istituto – va al dirigente scolastico professor Nicola Guzzone, presente all'evento, sempre sensibile alle iniziative che ruotano attorno al mondo sportivo e ai docenti accompagnatori proff Maurizio Muneroni, Maria Rosa Nirta e Paola Cenciarini, già alla seconda entusiasmante esperienza. Un plauso agli organizzatori Massimo Fontana ed Erica Muraca, curatori del progetto School Watergym, nato dalla sinergia tra l'ASD "NonSoloMare"”. Il progetto è patrocinato dal Coni sezione Sport e salute.

