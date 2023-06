CIVITAVECCHIA – Prosegue da alcuni anni con risultati lusinghieri la collaborazione con la scuola diretta da Sophie Bennett. Il 26 maggio, nella rinnovata Biblioteca dell’I.I.S. “Stendhal”, si è svolta la consegna dei diplomi conseguiti dagli alunni degli indirizzi “Cappannari” e “Croce”.

Un nutrito gruppo di alunni, dopo aver frequentato e superato gli esami Langcert, ha ricevuto la prestigiosa certificazione in lingua inglese che entrerà nel loro curriculum come un vero valore aggiunto. Tanti sorrisi e soddisfazioni per gli studenti, ma anche apprezzamento da parte delle docenti di Inglese Celani, Iacoponi, Renzi e Spera che seguono costantemente gli alunni nei percorsi linguistici offerti dall’Istituto.

L’appuntamento è al prossimo anno con interessanti novità proposte da Sophie Bennett ed accolte con entusiasmo dalla dirigenza scolastica.