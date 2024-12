CIVITAVECCHIA – Asia Alessi (5Asa), Cardinelli Emanuele Nacu (5Asa), Tiziano Farris (5Bsa), Jacopo Gallicchio (5Bsa), Francesco Pes (5Esa) sono gli studenti dell'istituto Marconi di Civitavecchia che hanno partecipato al Certamen di Fisica e Matematica “Leonardo da Vinci” organizzato dall’I.I.S.S. Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Maglie (LE) in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Il concorso a cui hanno preso parte ha l’obiettivo di riconoscere il merito scolastico e valorizzare l'eccellenza nell'area fisico-matematica degli studenti delle scuole superiori.

Per poter accedere al Certamen la studentessa e i quattro studenti hanno dovuto affrontare una dura selezione preliminare che ha individuato 80 partecipanti tra le scuole di tutta Italia.

I partecipanti hanno affrontato una prova contenente problemi e quesiti di matematica e di fisica, formulata da ricercatori e ricercatrici dell’INFN.

Al di là degli esiti, l’esperienza si è rivelata costruttiva per i nostri giovani studenti, che hanno espresso un sentimento di gratitudine per l’occasione a loro concessa e per essersi potuti confrontare con altre menti brillanti provenienti da tutta la Penisola.

La premiazione avrà luogo presso il Liceo scientifico di Maglie il prossimo 14 giugno. In attesa dei risultati, porgiamo un grande in bocca al lupo ai nostri cinque studenti.