CIVITAVECCHIA – “L’Infinito 2.0”, “Latine Cano” e “Tanto gentile”. I primi lavori originali del professor Mario Camilletti, docente del Galilei e artista a tutto tondo, hanno già riscosso un gran successo; e quello che è appena uscito su tutte le piattaforme, da Spotify a Youtube, promette di essere una nuova scommessa vinta. Si tratta di “ ’600 Reloaded. L’alba del mondo nuovo”, con il professor Camilletti che ha voluto rivisitare in chiave pop sette brani di quell’epoca, da Monteverdi, Haendel, John Dowland rivisitati appunto in chiave "moderna". L’obiettivo? Quello di dimostrare l’importanza della musica classica nella vita contemporanea, anche come strumento educativo. Un progetto che ha visto la collaborazione di Alessio Bonucci, Max Rosati, Tiziano Leonardi, Ninaif e Paolo De Stefani. Il professor Camilletti ne ha parlato ieri nel corso di “News and Coffee” sui canali social di Civonline.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA