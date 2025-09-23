CIVITAVECCHIA — Guanti, sacchetti e 250 studenti in azione sul lungomare Garibaldi: il Beach Clean Up Day di Ambiente Mare Italia (Ami) ha trasformato la mattinata in un laboratorio di cittadinanza ambientale. In campo i volontari “Beach Heroes”, le quinte della primaria e le prime medie dell’I.C. Don Milani, insieme agli studenti dello Stendhal–Calamatta: plastica, mozziconi e rifiuti rimossi lungo la battigia, ma anche mini-lezioni su inquinamento e comportamenti sostenibili.

«Siamo qui con 250 ragazzi perché la cultura ecologica si costruisce sul campo» spiega Alessandro Botti, presidente di Ami. «Le onde portano ogni giorno residui dell’impatto umano: ogni pulizia è anche educazione. Se lo conosci lo ami e se lo ami lo proteggi». L’azione rientra nell’Italian Cleaning Tour e nel progetto “Ambasciatori del mare e delle coste”, sostenuto dall’otto per mille della Chiesa Valdese.

Per le scuole, Valerio Frau, docente di Microbiologia allo Stendhal–Calamatta, ricorda: «È il terzo anno qui: abbiamo “adottato” la Marina e gli studenti fanno qualcosa di pratico, pulendo davvero la spiaggia». Sulle pettorine la scritta “Eroi della spiaggia”. «Pulire è un atto eroico: si combatte un “cattivo” reale, l’inquinamento» aggiunge.

Presente anche la Guardia Costiera. «Siamo al fianco di Ami: queste iniziative accrescono la cultura ecologica dei ragazzi» afferma il capitano di vascello Michele Castaldo, direttore marittimo del Lazio e comandante del porto. «Il volontariato è un punto di forza del Paese: sensibilizzare sulle plastiche aiuta anche l’azione istituzionale contro l’inquinamento marino e costiero».

A fine mattinata, sacchi pieni e un messaggio semplice: piccoli gesti, condivisi, cambiano il litorale e la testa. «Speriamo arrivi a tutti: noi continueremo a pulire», dicono Dario e Daria, studenti tutor.

