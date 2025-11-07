BASSANO ROMANO - L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno a sostegno dell’istruzione e del merito. Con deliberazione della Giunta Comunale, sono stati istituiti 58 assegni di studio destinati agli studenti residenti nel territorio comunale che, nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, abbiano dimostrato eccellenti risultati scolastici. Il bando, rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, prevede l’assegnazione dei contributi secondo criteri chiari e meritocratici. Per la scuola secondaria di primo grado: l’assegno sarà attribuito agli studenti che abbiano conseguito il diploma con una votazione non inferiore a 8/10 e che stiano proseguendo il proprio percorso di studi. Per la scuola secondaria di secondo grado: - agli studenti promossi alla classe successiva con una media non inferiore a 8,00/10 (escluso il voto di religione) e senza debiti formativi; agli studenti diplomati con una votazione pari o superiore a 80/100, purché iscritti a un nuovo ciclo di studi. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2025, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web del Comune. Un’iniziativa importante che sottolinea l’attenzione dell’amministrazione verso i giovani e il valore dell’impegno scolastico come investimento per il futuro.

