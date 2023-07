SORIANO NEL CIMINO - Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per richiedere il servizio di trasporto scolastico degli studenti disabili residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie (scuole superiori) o i percorsi triennali di IeFp.

Il servizio consiste nell’organizzazione del trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti le scuole del II ciclo in ambito urbano e interurbano, anche con mezzi privati. Per gli studenti con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n.104/1992 il servizio dovrà prevedere mezzi di trasporto attrezzati con personale specializzato. Le domande dovranno essere redatte su apposito modello, allegato al presente avviso, reperibile sul sito web del Comune e presentate entro le ore 16,00 del 25 luglio, in una delle seguenti modalità: a mano presso gli Uffici di Punto Comune negli orari di apertura al pubblico; - tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo puntocomunesoriano@pec.it;

Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale rilasciata dalla Asl competente (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104/92, in corso di validità); copia certificato di iscrizione per l’anno scolastico 2023-2024 ad un istituto scolastico secondario di secondo grado, statale o paritario; copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente.

Saranno escluse le domande incomplete, non sottoscritte ovvero pervenute fuori termini. Il Comune provvederà alla raccolta delle domande ed alla valutazione delle richieste e alla compilazione dell’elenco degli aventi diritto e all’attivazione del servizio.

