CERVETERI - L'Ic Giovanni Cena apre le sue porte all'orchestra inclusiva Euterpe. Successo per l'iniziativa promossa in occasione della Giornata internazionale dei bambini e che ha visto l'orchestra esibirsi in un concerto dando così vita a un momento coinvolgente e inclusivo che ha sancito la degna conclusionedi un progetto didattico-pedagogico musicale che ha coinvolto oltre 80 bambini durante l’intero anno scolastico. Fondata e diretta dal maestro Tommaso Liuzzi, l’orchestra inclusiva Euterpe, rappresenta un'innovazione nel campo della musicoterapia e della pedagogia musicale. L'idea rivoluzionaria alla base di questa orchestra è offrire a tutti l'opportunità di esprimersi attraverso la musica, integrando l'inclusione sociale con il concetto di un Conservatorio aperto a tutti. Questo approccio si sviluppa attraverso il metodo Euterpe, premiato con il riconoscimento speciale dell'Unesco il 30 gennaio 2019 a Kuwait City per la sua attività innovativa nel campo della didattica e della pedagogia speciale, nonché della terapia medica.

Il "metodo Euterpe" combina musicoterapia orchestrale, psicopedagogia musicale e applicazioni terapeutiche in vari ambiti, come l'autismo e la neuroriabilitazione, adattandosi alle specifiche esigenze di ogni individuo. Questo metodo è oggetto di ricerca all'ospedale pediatrico Bambino Gesù e ha dimostrato benefici clinici statisticamente significativi. Tra questi, miglioramenti nella qualità del sonno, nell'emozionalità positiva e nella qualità della vita sia dei bambini sia dei loro genitori, come documentato in pubblicazioni medico-scientifiche internazionali.

