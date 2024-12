Al via la III edizione del corso di formazione "Storyteller e Content curator: strategie narrative per la valorizzazione del patrimonio culturale" dell'Università della Tuscia. Un'iniziativa di grande rilevanza per tutti coloro che desiderano approfondire le tecniche di narrazione e comunicazione per la promozione del patrimonio culturale. Il corso si propone di fornire competenze chiave nell'ambito dello storytelling e della gestione dei contenuti digitali, rivolgendosi a professionisti del settore culturale, esperti di comunicazione, studenti e appassionati. I partecipanti acquisiranno strumenti e metodologie innovative per creare narrazioni efficaci, utilizzando le più moderne tecnologie digitali e social media per valorizzare musei, monumenti, archivi e beni immateriali del nostro patrimonio culturale. La durata del corso è di 70 ore, suddivise in lezioni teoriche e laboratori pratici, 250 ore riservate ad attività di stage (10 CFU), in modalità online e in presenza, per garantire la massima flessibilità. I docenti sono esperti di storytelling, marketing culturale, content curation e comunicazione digitale. I corsi inizieranno il 5 d dicembre 2024 e si rivolgono a laureati e diplomati in discipline umanistiche, professionisti del settore culturale, operatori museali, esperti di comunicazione e chiunque desideri acquisire competenze nell'ambito delle strategie narrative. Iscrizioni aperte fino al 27 ottobre 2024. Per il bando consultare il link https://www.unitus.it/post-laurea/master/master-unitus-academy/storyteller-e-content-curator/ . Per maggiori informazioni, contattare la Prof.ssa Luisa Carbone ( luisa.carbone@unitus.it ).

