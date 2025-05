CIVITA CASTELLANA - Il consorzio Camminatori Indipendenti sbarca al liceo artistico Midossi per parlare di pratiche sostenibili e omaggiare il giardino della scuola con la piantumazione di un giovane albero di ciliegio.

L’iniziativa del 9 maggio, inserita all’interno della “Giornata della terra” promossa dall’indirizzo Agraria dell’istituto civitonico, è stata occasione per creare un ponte sul territorio: una delegazione di ragazze e ragazzi dell’IIS di Bassano Romano, capitanati da Damiano Fabbri (ideatore del progetto “In cammino con gli alberi”), ha raggiunto un gruppo di colleghi civitonici e, ciliegio in spalla, insieme hanno percorso le strade della città sottolo sguardo curioso dei passanti.

Studentesse e studenti hanno accolto l’arrivo della creatura vegetale al grido di «Bajo tu sombra encuentro la tranquilidad (sotto la tua ombra incontro la tranquillità, ndr)», uno slogan che guarda agli alberi come luoghi del pensare, come matrici di stati d’animo erranti. «Il messaggio volutamente in spagnolo – spiegano gli studenti della I C dell’Artistico – richiama gli incontri interculturali che avvengono a scuola: chi giunge in Italia trapiantato da altri Paesi, in molti casi da altri continenti, porta con sé le sue radici linguistiche per farle rifiorire altrove”.“Piantare un albero nel nostro storico giardino – spiega Sofia, liceale al primo anno – dopo mesi travagliati, in cui i tigli secolari hanno rischiato di essere tagliati, è un gesto fortemente simbolico. Tanti docenti e studenti si sono battuti affinché ciò non avvenisse. Cosa sarebbe la nostra scuola senza i nostri tigli? L’ombra delle loro foglie ci ripara dal disordine». La mattinata è proseguita al Museo della ceramica Marcantoni con l’incontro “Di passi e di ombre” moderato dalla professoressa Paola Maruzzi: Damiano Fabbri ha tenuto viva l’attenzione raccontando i retroscena della sua folle impresa, mentre l’autore Stefano Mecorio ha intrecciato visioni di cammini e parole, anticipando l’imminente pubblicazione della collana Guide Sentimentali (edizioni Sette Città), un progetto editoriale che fonde scrittura diaristica-collettiva, la vetta viterbese della Palanzana e la classe III E Agraria del Midossi. Civita Castellana - Venerdì 16 maggio (ore 19) il Consorzio presenterà al pubblico i suoi progetti, il Cammino tra terra e mare e il relativo libro all’interno del prestigioso Montura store, a Roma in via della Vite. Sabato 24 invece in collettivo sarà impegnato nella quarta tappa itinerante della mappa dei venti della Tuscia, stavolta farà da teatro il Cammino dei tre villaggi di Villa San Giovanni in Tuscia.

