Nuovo incontro con gli I.T.S. nell’ambito delle attività di Orientamento in uscita promosse dai Docenti Tutor dell’Istituto Superiore “Giuseppe Di Vittorio”: è quello che si è svolto martedì 5 marzo con l’ITSSIxellence e l’ITSAgro nell’Aula Magna della Sede di via Yvon De Begnac, grazie al coordinamento del professor Massimo Cerrocchi e del professore Sandro Pase. Molte le iniziative già svolte che hanno descritto agli allievi le diverse opportunità formative che si presentano dopo il conseguimento del diploma. Già a gennaio si era tenuto il primo “Meeting Day” aperto a diversi I.T.S. del Lazio. Gli I.T.S., Istituti Tecnologici Superiori anche conosciuti come “Scuole Speciali di Alta Tecnologia” o ancora “Scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma”, sono soggetti formativi regolamentati dal Ministero dell’Istruzione e consentono di proseguire il percorso scolastico con specializzazioni orientate al mercato delle professioni, facendo registrare un indice di occupabilità superiore all’80%. «Tra i diversi aspetti che caratterizzano gli I.T.S. - spiegano dal Di Vittorio - c’è il forte rapporto con altri Enti: aziende, università e centri di ricerca. Per questo la formazione, per chi sceglie di frequentare un I.T.S., avviene sia in aula sia sul campo, con il vantaggio di favorire una preparazione tecnica altamente qualificata e pronta a misurarsi con il mondo del lavoro. Il “Diploma di Specializzazione per le Tecnologie applicate” viene infatti riconosciuto ufficialmente sia in Italia sia in Europa».

