MONTEFIASCONE - Garantire agli studenti dell’istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone, come futuri geometri e tecnici che entreranno in contatto con il nostro territorio, competenze sull’uso dei droni, il cui impiego in ambito professionale, topografico e progettuale, è sempre più ricercato. A darne notizia è Alessandro Lotti, docente istituto C.A. Dalla Chiesa di Montefiascone. È questo l’obiettivo del primo corso “Piloti UAS A1-A3”, organizzato nell’ambito del percorso in “Design d’interni e architettura biosostenibile” del corso tecnologico, ex geometri. Il corso, articolato in otto ore di teoria più quattro ore di pratica di volo, condotto da un pilota e istruttore Uas certificato, ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche fondamentali a sostenere l’esame per l’acquisizione del patentino piloti Uas categoria Open A1-A3, affrontando argomenti sostanziali: dalle normative vigenti, all’organizzazione del volo, dall’acquisizione ed elaborazione dei dati acquisiti, alle loro potenzialità, fino ad alcuni casi studio. «Tutto per fornire competenze che i nostri alunni potranno spendere, un domani, nel mondo del lavoro come tecnici specializzati», conclude Lotti.

